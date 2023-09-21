Лекарства и медизделия участникам СВО будут закупать на гранты и пожертвования

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» сможет закупать лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации за счет грантов из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.
Упростит этот процесс единая база данных, правила ее ведения утверждены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом 21 сентября сообщает правительство на своем сайте.
На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, состоявшемся 20 сентября, Мишустин сказал: «Такой информационный ресурс существенно упростит сам процесс, что позволит обеспечить ветеранов — участников специальной военной операции необходимыми товарами, в том числе средствами реабилитации».
Экспертный совет фонда будет принимать решения по закупкам, фонд будет вести учет лекарственных препаратов, медизделий, средств реабилитации и товаров, работ, услуг для адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности участников СВО, распределять и перераспределять их между своими региональными отделениями, формировать необходимый резерв.