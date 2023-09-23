В Красногвардейском районе Петербурга сотрудника уголовного розыска арестовали по делу о взятке от проститутки

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 сентября, Гусейнов, по версии следствия, вместе с двумя коллегами — оперуполномоченными Чепуркиным и Прониным — в период с 21 августа по 22 сентября этого года получил взятку в 100 тысяч рублей. Эти деньги сотрудникам полиции якобы передала женщина, которая не хотела, чтобы её привлекли к ответственности за занятие проституцией.

Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения замначальника отдела уголовного розыска Красногвардейского УМВД Теймуру Гусейнову. Его обвиняют в получении взятки.

Гусейнова задержали накануне и сразу предъявили обвинение. Виновным себя он не признал и просил суд отправить его под домашний арест.

Однако суд отправил сотрудника полиции в СИЗО до 20 ноября.