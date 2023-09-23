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    В Красногвардейском районе Петербурга сотрудника уголовного розыска арестовали по делу о взятке от проститутки

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    13 комментариев

    Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения замначальника отдела уголовного розыска Красногвардейского УМВД Теймуру Гусейнову. Его обвиняют в получении взятки.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 сентября, Гусейнов, по версии следствия, вместе с двумя коллегами — оперуполномоченными Чепуркиным и Прониным — в период с 21 августа по 22 сентября этого года получил взятку в 100 тысяч рублей. Эти деньги сотрудникам полиции якобы передала женщина, которая не хотела, чтобы её привлекли к ответственности за занятие проституцией.

    Гусейнова задержали накануне и сразу предъявили обвинение. Виновным себя он не признал и просил суд отправить его под домашний арест.

    Однако суд отправил сотрудника полиции в СИЗО до 20 ноября.

    Как сообщили в ГУ МВД, дело было возбуждено по материалам, собранным УСБ главка. Подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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    Взятка в полиции
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    Комментарии 13

    25267490123 Сен 2023 в 17:24
    Тут ещё разобраться надо, кого проституткой назвать.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 17:06
    Разве виновато зло, если кто-то находит это полезным!

    Они грудью стояли за советскую власть,
    Но стали рупором капитализма,
    Берут и бизнесут все, что можно взять,
    Видно мало им было коммунизма.

    С кем вы: творцы, мастера, порода?
    С хапугами, мошенниками от рода?
    Зачем вам бывшие "слуги" народа,
    Предавшие народ, и совесть и бога?

    Из обширной сети инета.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 17:01
    Да все и органы и не органы озабочены низом, как пропеллер у них, что им надо все время
    +0−0
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