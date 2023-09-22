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    В WADA назвали условия запрета российского флага на соревнованиях

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    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что в случае невыполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) критериев соответствия российским спортсменам будет запрещено участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Соответствующее заявление было опубликовано 22 сентября на официальном сайте WADA.

    «Флаг Российской Федерации не будет поднят на региональных, континентальных и мировых чемпионатах. Российские спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока не будут выполнены требования для восстановления статуса», — говорится в заявлении.

    РУСАДА предоставлен срок в 21 день для принятия решения по предъявленным обвинениям. Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не будут применяться до вынесения решения суда.

    Ранее WADA выдвинуло претензии, что Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство Российской Федерации. Кроме того, Россия единственная из крупных стран до сих пор не внесла ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства до конца 2023 года в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов.

    МОК в феврале 2022 года на фоне начала СВО рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. 25 января МОК выступил за возвращение спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки боевых действий на Украине.

    В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине публично и не имеют связей с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

    Окончательное решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже пока не приняли. В случае допуска на Олимпийских играх смогут выступить 180 российских атлетов, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

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    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 18:51
    Мда-сс... Позорище на позорище и позорищем погоняет, однако!
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