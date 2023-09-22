В WADA назвали условия запрета российского флага на соревнованиях

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что в случае невыполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) критериев соответствия российским спортсменам будет запрещено участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Соответствующее заявление было опубликовано 22 сентября на официальном сайте WADA.
«Флаг Российской Федерации не будет поднят на региональных, континентальных и мировых чемпионатах. Российские спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока не будут выполнены требования для восстановления статуса», — говорится в заявлении.
РУСАДА предоставлен срок в 21 день для принятия решения по предъявленным обвинениям. Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не будут применяться до вынесения решения суда.
Ранее WADA выдвинуло претензии, что Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство Российской Федерации. Кроме того, Россия единственная из крупных стран до сих пор не внесла ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства до конца 2023 года в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов.