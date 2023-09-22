В WADA назвали условия запрета российского флага на соревнованиях

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что в случае невыполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) критериев соответствия российским спортсменам будет запрещено участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Соответствующее заявление было опубликовано 22 сентября на официальном сайте WADA.



«Флаг Российской Федерации не будет поднят на региональных, континентальных и мировых чемпионатах. Российские спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока не будут выполнены требования для восстановления статуса», — говорится в заявлении.