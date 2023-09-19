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    Матыцин: в случае допуска на Олимпиаде в Париже смогут выступить 180 спортсменов

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    На Олимпийских играх 2024 года в Париже, в случае допуска, могут выступить 180 российских спортсменов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина. В то же время он отметил, что эта цифра постоянно меняется. Матыцин добавил, что россиян точно не будет в командных видах спорта и в легкой атлетике.

    «Мы провели статистический анализ и пришли к выводу, что максимальная цифра — 180 спортсменов, но она постоянно меняется в худшую сторону», — пояснил он.

    В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за спецоперации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине публично и не имеют связей с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

    Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в командных видах спорта. Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже пока не принято.

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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