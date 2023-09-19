Матыцин: в случае допуска на Олимпиаде в Париже смогут выступить 180 спортсменов

На Олимпийских играх 2024 года в Париже, в случае допуска, могут выступить 180 российских спортсменов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина. В то же время он отметил, что эта цифра постоянно меняется. Матыцин добавил, что россиян точно не будет в командных видах спорта и в легкой атлетике.



«Мы провели статистический анализ и пришли к выводу, что максимальная цифра — 180 спортсменов, но она постоянно меняется в худшую сторону», — пояснил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за спецоперации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, при условии, что они не поддерживали спецоперацию на Украине публично и не имеют связей с вооруженными силами или органами национальной безопасности.