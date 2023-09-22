Как iPhone 15 проник в Россию: бешеные цены, но санкции нипочем

Фото: ТАСС/EPA Поделиться Поделиться





Российские ретейлеры как один отчитываются о рекордном спросе на новое поколение Apple iPhone — рост в два — три раза. Параллельный импорт и челноки справились и с официальным уходом компании из России, и с санкциями США — 15-я модель появилась в России в салонах раньше мировой премьеры. Но цены кусаются.



Официальные продажи iPhone 15 в мире начались 22 сентября. Корпорация Apple еще 1 марта 2022 года объявила о прекращении продаж всей своей техники в России, а американский Минфин запретил поставлять в Россию телефоны дороже 300 долларов, то есть любые новые устройства. Но россиянам всё нипочем.



Накануне «МТС» торжественно показывала новенький iPhone 15 Pro Max в своём флагманском салоне в Москве на сутки раньше мировой премьеры. И если в прежние времена Россия не всегда попадала в первую волну продаж техники Apple, и эту проблему решали челноки с баулами, то теперь выдача предзаказов стартовала одновременно со всем миром прямо в салонах.



«Мегафон» сообщил «Фонтанке», что 22 сентября начал продажи iPhone 15. Первое устройство выдали клиенту в полдень.

«Первый аппарат из новой серии — iPhone 15 Pro Max, 256Гб, Blue Titanium — был выдан специалистами интернет-магазина МегаФона сегодня в салоне в ТРЦ «Авиапарк» в 12:00. Выдачу предзаказов для клиентов, оформивших его до начала продаж, компания планирует завершить в течение следующей недели, а после этого начать реализацию в классическом формате — через интернет-магазин и розницу», — сообщили в пресс-службе компании.



Сеть «М.Видео — Эльдорадо» также планирует начать продажи iPhone 15 со следующей недели.

«Продажи в наших сетях начнутся немного позднее, мы уже запланировали самостоятельную реализацию поставок в соответствии с действующим российским законодательством. После получения необходимой разрешительной документации и прохождения таможенных процедур, за счёт первых партий мы обеспечим новинками клиентов, оформивших предзаказ и откроем розничные продажи», — отметили в компании.

Спрос на новинку необычно высокий. МТС открыла предзаказ на iPhone 15 в конце августа и первые две недели количество предзаказов оказалось вдвое больше, чем год назад на iPhone 14: 55% всех пожеланий приходится на модель iPhone 15 Pro Max, еще 40% — на версию 15 Pro, а остальное на модели попроще.



«На сегодняшний день 90% предзаказов приходится на модели iPhone 15 Pro и Pro Max. Самая популярная модификация — Pro Max с памятью 256 GB, следом идут Pro и Pro Max на 512 GB. Высокий интерес к iPhone 15 Pro и Pro Max связан с тем, что компания Apple добавила целый ряд дополнительных фишек в эти модели», — рассказали в «Мегафоне».

«В наших сетях в первые дни количество оплаченных предварительных заказов iPhone 15 оказалось более чем втрое больше относительно линейки iPhone 14. Традиционно лидером спроса является Pro-серия — с лучшей производительностью и большими возможностями, ещё одной причиной выбора стал титановый корпус, который высоко оценили покупатели. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 95% предзаказов, 5% занимают покупки iPhone 15 и 15 Plus», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».



И это при том, что цены совсем не низкие — от 124 990 за самую простую модель iPhone 15 на 128 Гб до 249 990 рублей за самую дорогую. Например, модель Apple iPhone 15 с памятью 128 гб будет стоить 125 тыс рублей, а с памятью 512 GB — 170 тыс рублей. А самая дорогая модель Apple iPhone 15 Pro Max Titanium с памятью 1 ТБ — 250 тыс рублей.



Для сравнения, в Европе, в частности в Германии, где цена уже с налогами, прайс на самый простой iPhone 15 на 128 Гб начинается от 949 евро, или примерно 97 тысяч рублей. Старшая версия iPhone 15 Pro на 128 Гб стартует с отметки в 1 199 евро, или примерно 122 тысяча рублей, по курсу на 22 сентября.



«Высокий интерес к iPhone 15 Pro и Pro Max связан с тем, что компания Apple добавила целый ряд дополнительных фишек в эти модели», — объяснили в «Мегафоне». Подробнее о новых камерах и экранах «Фонтанка» писала здесь.



Насчет происхождения устройств и гарантии на них в ответах «Фонтанке» все опрошенные игроки рынка высказались размыто.

«Все новинки Apple ввозятся в Росссию по параллельному импорту. Товары имеют сертификацию евразийского стадарта качества. Все iPhone, представленные в нашей сети, имеют гарантию от МТС на срок 1 год», — заявили в «МТС».

Такая же личная гарантия продавца и у других компаний. О гарантии самого производителя, который ушел из России, речи не идет.

«Мы работаем с проверенными поставщиками и предлагаем нашим покупателям только оригинальные девайсы, самостоятельно отвечаем за их качество перед покупателями и даем собственную годовую гарантию с момента получения товара. Для гарантийного обслуживания в необходимом объёме работаем с несколькими сервисными центрами, имеющими соответствующий опыт работы с техникой бренда», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».



Разумеется, что никто не везет технику Apple напрямую из США, а c заводов Азии она расходится по миру в самых разных направлениях, и стран и компаний, которые готовы большими и малыми партиями продавать устройства в Россию, хватает. В первую очередь их поставляют из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и вообще южных стран бывшего СССР, подтвердил руководитель ИАА «Телекомдэйли» Денис Кусков. Российские продавцы работают с оптовыми поставщиками, причем как очень мелкими, так и большими.

Но несмотря на рекордные предзаказы рынок техники Apple из-за курса рубля и сложных логистических цепочек сейчас очень сегментированный.



«Если раньше после запуска новой модели Apple мог рассчитывает на 15–16% доли рынка, то сейчас это будет в лучшем случае 10 — 11%. За такие деньги люди будут покупать телефоны всё-таки не в таком большом количестве, как это было раньше», — уверен руководитель ИАА «Телекомдэйли» Денис Кусков.



Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

