Готовьте минимум 120 тысяч: стала известна цена iPhone 15 в России

Цена на новенькие iPhone 15 в России даже за самую простую модель выше 120 тысяч рублей, следует из данных на сайтах ретейлеров, которые просмотрела «Фонтанка»
В Европе, в частности в Германии, цена на самый простой iPhone 15 на 128 Гб начинается от 949 евро, или примерно 96 тысяч рублей. Старшая версия iPhone 15 Pro на 128 Гб стартует с отметки в 1 199 евро, или примерно 121 тысяча рублей, по курсу на 13 сентября.
На сайте «М.Видео» цена младшей модели начинается от 129 тысяч рублей. А старшей — от 159 тысяч рублей. Самый топовый iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 Тб и вовсе стоит от 259 тысяч. У МТС самый дешевый телефон — от 124 тысяч, Pro-версия — от 154 тысяч. На «Яндекс.Маркете» цены на iPhone 15 Pro 256 Гб стартуют от 179 тысяч.
Международные продажи новой линейки iPhone 15 стартуют с 22 сентября. В Россию устройства официально не поставляются, и российские ретейлеры на своих сайтах точные сроки их поставки не называют. Некоторые просят внести предоплату, чтобы забронировать конкретное устройство, как только они появятся в стране.
Что интересного в новом iPhone 15 и какие камеры и новые функции в нём появились — читайте в материале «Фонтанки».