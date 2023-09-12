Apple показала iPhone 15: «титановый» и с новым разъемом и камерами

Apple представила новый iPhone 15. У него и разъем USB-C, и новые камеры, и цвета. Показали также и новое поколение часов.



Apple вечером 12 сентября, представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus, с экранами 6,1 и 6,7 дюйма, как и ожидалось — c Dynamic Island таким, как в прошлогодних iPhone 14 Pro и Pro Max. С его помощью можно принять звонок, посмотреть время вылета и гейт в аэропорту или просто отключить AirPods. Также младшей модели достался чип A16 Bionic от iPhone 14 Pro.

У базового iPhone 15 новая камера на 48 Мп — как в прошлогодних флагманах. И новый портретный режим. А еще у него новый широкополосный чип и он теперь умеет искать не только потерянные ключи, но и людей в округе. Цвета — розовый, черный, желтый, зеленый. Цена за самую простую версию от 128 гб в США — 799 долларов за iPhone 15 и 899 за iPhone 15 Plus.