Apple показала iPhone 15: «титановый» и с новым разъемом и камерами

Apple представила новый iPhone 15. У него и разъем USB-C, и новые камеры, и цвета. Показали также и новое поколение часов.
Apple вечером 12 сентября, представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus, с экранами 6,1 и 6,7 дюйма, как и ожидалось — c Dynamic Island таким, как в прошлогодних iPhone 14 Pro и Pro Max. С его помощью можно принять звонок, посмотреть время вылета и гейт в аэропорту или просто отключить AirPods. Также младшей модели достался чип A16 Bionic от iPhone 14 Pro.
У базового iPhone 15 новая камера на 48 Мп — как в прошлогодних флагманах. И новый портретный режим. А еще у него новый широкополосный чип и он теперь умеет искать не только потерянные ключи, но и людей в округе. Цвета — розовый, черный, желтый, зеленый. Цена за самую простую версию от 128 гб в США — 799 долларов за iPhone 15 и 899 за iPhone 15 Plus.
Следом Apple показала флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Они в титановом корпусе, причем титан такого класса, что использовался и в Лунной миссии НАСА, уверяют в компании. У iPhone 15 Pro дисплей на 6,1 дюйма, iPhone 15 Pro Max — дисплей 6,7 дюйма и у обоих самый мощный процессор — A17, с поддержкой технологии отрисовки лучей для игр.
Два цвета, быстрый USB-С. И боковой переключатель звука заменили на кнопку, которой можно самому назначать функции. Ночной режим стал более «ночным», а еще в нем появится портретный режим. Новый телеобъектив на 12 Мп сможет дать пятикратный оптический зум, сопоставимый со 120-миллиметровым объективом. Цена — 999 долларов за iPhone 15 Pro и 1199 за Pro Max.
Также Apple презентовала обновленные часы — Apple Watch Series 9. Новые часы получили дисплей яркостью 2000 нит и новую функцию Double Tap. Она позволяет управлять часами, не касаясь экрана — щелчок пальцами или двойной тап и можно ответить на звонок или посмотреть информацию на экране. Часы считывают движение мышц и вибрацию, а еще умеют обмениваться контактами друг с другом. Новые Apple Watch Series 9 получили пять цветов корпуса — розовый, черный, коричневый.
Аналитики во многом ошиблись в прогнозах, но что-то и угадали — изучить все слухи и ожидания от iPhone 15 можно здесь.