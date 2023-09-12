Новые камеры и разъем: главное о презентации Apple iPhone 15

Новый iPhone 15 обзаведется портом USB-C, новыми камерами и процессором, Apple также покажет часы Watch Series 9 и, возможно, новые AirPods. «Фонтанка» собрала всё, что известно, перед масштабной презентацией компании из Купертино.



Фото: скрин Apple Explosion Поделиться Поделиться





Мероприятия Apple, посвященные новым продуктам, давно превратились во что-то большее, чем просто рекламную презентацию, — по сути, это особый вид технологического развлечения. Они длятся так же долго, как художественные фильмы, а в Петербурге на них даже продавали билеты в кинотеатр. Последнее мероприятие Apple, посвященное iPhone, в сентябре 2022 года собрало 31 миллион просмотров только на YouTube.



Если совсем кратко, то в этот раз от новой презентации не ждут революций, кроме как изменения разъема зарядки. С точки зрения производительности и дизайна iPhone 15, скорее всего, получит в основном дежурные обновления. Ожидается дебют нового чипа Apple A17 Bionic, а также улучшенные возможности камеры благодаря новому перископическому телеобъективу. Вероятно, на всех моделях появится Dynamic Island, а модели Pro наконец могут получить титановый корпус или рамку, как у часов Apple Watch Ultra. Но компания еще всех может удивить.



Презентация iPhone 15 начнется 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Как говорится в приглашении, разосланном Apple, компания назвала его «Жажда чудес». Он будет проходить в прямом эфире из Apple Park в Купертино, в Калифорнии. Как и в случае с прошлыми мероприятиями, Apple будет транслировать презентацию iPhone 15 на своем веб-сайте и канале YouTube. Вы также сможете посмотреть мероприятие в прямой трансляции прямо на этой странице «Фонтанки».



Новый разъем. Ожидается, что Apple откажется от своего фирменного разъема Lightning и, начиная c линейки iPhone 15, перейдет на USB-C, сообщает Techcrunch.

То есть всем придется покупать новые кабели, зарядки и аксессуары. Вероятно, компания представит это как революционное решение, но на самом деле это нужно, чтобы соответствовать новым правилам Европейского союза.



Аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее сообщал, что старшие модели iPhone 15 Pro и Pro Max получат «как минимум» USB 3.2 или Thunderbolt 3, а вот базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать обычный и более медленный USB 2.0. Но в любом случае все модели iPhone 15 должны получить более быструю скорость зарядки — 35 Вт.



Про процессор. iPhone 15 Pro и Pro Max, скорее всего, получат более быстрый чип A17, созданный по 3-нм техпроцессу, а iPhone 15 и 15 Plus, с большой долей вероятности, будут поставляться с чипом A16, как у в iPhone 14 Pro.



Новая кнопка. Вероятно, в новой линейке на iPhone 15 Pro появится кнопка «Действие». Она заменит стандартную кнопку «Отключить звук». Впервые такое решение было применено на часах Apple Watch Ultra. На телефоне можно будет выбирать функционал для клавиши — привязать к ней фонарик, или камеру, или какое-то другое приложение, пишет Techradar.



Dynamic Island для всех. Аналитик цепочки поставок Росс Янг еще в прошлом году сообщал, что все модели iPhone 15 будут поставляться с Dynamic Island — «динамическим островком» у верхнего выреза экрана, с помощью которого можно управлять функциями телефона. В прошлом году он дебютировал только на старших моделях — iPhone 14 Pro и Pro Max.



Новая камера. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max впервые будет использовать перископический телеобъектив. Появится возможность 6-кратного оптического зума: для сравнения — сейчас у iPhone 14 Pro Max лишь трехкратный. Система перископической камеры немного более снисходительна к движению во время съемки и позволяет увеличивать масштаб с меньшим «цифровым шумом». Фото будут получаться качественнее.



Как пишет Techradar, размер одного из новых датчиков камеры — Sony IMX903 — составит 1/1,14 дюйма, а это означает, что iPhone 15 Pro Max получит самый большой датчик камеры, когда-либо использовавшийся в iPhone. При этом в простых моделях останется обычный телеобъектив для оптического зума.



Про цвета. Как сообщает Businessinsider, цвета новой линейки iPhone15 будут различаться в зависимости от модели, но, по последним утекшим данным, предполагается, что будут доступны темно-красный, серебряный, золотой, графитовый цвета — «серый космос» или «черный космос». Стандартный iPhone 15 будет представлен в черном, синем, желтом, белом и розовом вариантах.



Про аккумулятор. Ожидается, что емкость аккумулятора iPhone 15 увеличится на 15% у базовой модели, а у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — на 12% и 11% соответственно. Это должно увеличить время автономной работы.



Про дисплеи. Те, кто надеется, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus наконец-то получат дисплеи Apple ProMotion с переменной частотой обновления 1–120 Гц (LTPO), как в старших моделях, могут быть разочарованы, поскольку ожидается, что технология отображения премиум-класса моделей iPhone 14 Pro останется эксклюзивной для iPhone 15 Pro и Pro Max.



По дизайну. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, у iPhone 15 Pro и Pro Max может появиться титановая рамка, алюминиевый корпус и более тонкие рамки экрана.



Сколько будет стоить. Официальную цену на iPhone 15 объявят лишь во время презентации. Но аналитики предполагают, что iPhone 15 Pro будет стоить почти на 200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. А версия Pro Max получит стартовую цену от 1200 до 1300 долларов. Цены в рублях будут обусловлены курсом и параллельным импортом.



Какие еще новинки ожидаются. Предполагается, что iPhone 15 будет не единственным устройством Apple с USB-C. Компания может представить наушники AirPods Pro с USB-C. И заодно новую линейку умных часов с новым разъемом для зарядки. Возможно, обновятся Apple Watch Ultra, они сохранят свой размер 49 мм и будут поставляться с новым, более темным титановым корпусом. А часы Watch Series 9 будут оснащены обновленным процессором S9. Кроме того, с появлением нового iPhone и часов скорее всего будут объявлены даты выпуска iOS 17 и watchOS 10, отмечает The Verge.

