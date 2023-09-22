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    По бумажной повестке. Картаполов рассказал о правилах осеннего призыва-2023

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    3 комментария

    Правила осеннего призыва в армию в России в 2023 году останутся прежними. Основной документ — бумажная повестка. Электронные пока в тестовом режиме. Об этом заявил 22 сентября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он добавил при этом, что штрафы за неявку в военкомат вырастут до 30 тысяч рублей.

    «Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — сообщил депутат (цитата по ТАСС).

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii222 Сен 2023 в 13:01
    Чушь депутат сказал. Штраф будет только тому, кто получил повестку под подпись или отказался принимать вручаемую уполномоченным сотрудником повестку, при условии, что есть доказательства такого отказа.
    Дворники, сотрудники ЖЭКов и полицейские, как правило, не имеют таких полномочий.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:59
    штрафы за неявку в военкомат вырастут до 30 тысяч рублей.
    +0−1
    Гость22 Сен 2023 в 12:56
    Интересно, как будут штрафовать неработающего призывника если банковская карточка только у родителей.
    +0−0
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