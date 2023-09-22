По бумажной повестке. Картаполов рассказал о правилах осеннего призыва-2023

Правила осеннего призыва в армию в России в 2023 году останутся прежними. Основной документ — бумажная повестка. Электронные пока в тестовом режиме. Об этом заявил 22 сентября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он добавил при этом, что штрафы за неявку в военкомат вырастут до 30 тысяч рублей.

«Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — сообщил депутат (цитата по ТАСС).