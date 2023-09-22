Песков: Никаких предпосылок к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на топливо не было

Ограничение экспорта дизельного топлива и бензина из России будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется рынок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких предпосылок к «социальным взрывам» в обществе в связи с ростом цен на топливо не было. Об этом 22 сентября сообщает госагентство ТАСС.

«Никаких там социальных взрывов, ничего. Это все очень сильно гипертрофированные такие формулировки», — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что это «обычная работа правительства».

Песков подчеркнул, что топливный рынок сейчас везде нестабильный, в том числе и в РФ. В этой связи кабинет министров своевременно принял необходимые меры, уточнил пресс-секретарь.