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    Песков: Никаких предпосылок к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на топливо не было

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    38 комментариев

    Ограничение экспорта дизельного топлива и бензина из России будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется рынок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких предпосылок к «социальным взрывам» в обществе в связи с ростом цен на топливо не было. Об этом 22 сентября сообщает госагентство ТАСС.

    «Никаких там социальных взрывов, ничего. Это все очень сильно гипертрофированные такие формулировки», — заявил Дмитрий Песков.

    Он добавил, что это «обычная работа правительства».

    Песков подчеркнул, что топливный рынок сейчас везде нестабильный, в том числе и в РФ. В этой связи кабинет министров своевременно принял необходимые меры, уточнил пресс-секретарь.

    21 сентября правительство РФ объявило об ограничении экспорта топлива для стабилизации ситуации на рынке. В кабмине уточнили, что мера носит временный характер. Однако позже замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ограничение экспорта введено бессрочно.

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    Рост цен на топливоЦены на бензинДмитрий Песков
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    Комментарии 38

    Гость22 Сен 2023 в 14:49
    Дожди иссякают. Тепла в мире становится все меньше. Зимой снега в Питере не будет.
    +0−0
    SERGEY11122 Сен 2023 в 14:41
    Дальше будет только хуже - львиная часть топлива теперь уходит на сво которой конца и края не видно , добыча нефти каждый месяц падает ,мощности нефтеперерабатывающих заводов не беспредельны .
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:40
    Все верно. Предпосылок нет.
    +0−0
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