МИД Армении: Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН. При этом, как передает в ночь на 22 сентября ТАСС, Мирзоян отметил, что «в Ереване видят намерения «ряда игроков» вовлечь страну в военные действия».



Он также подчеркнул, что сообщения о присутствии «каких-то военнослужащих из состава Вооруженных сил Республики Армения» в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Целью таких заявлений Мирзоян назвал вовлечение Армении в боестолкновения уже на её «суверенной территории».

