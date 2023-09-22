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    МИД Армении: Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

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    Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН. При этом, как передает в ночь на 22 сентября ТАСС, Мирзоян отметил, что «в Ереване видят намерения «ряда игроков» вовлечь страну в военные действия».

    Он также подчеркнул, что сообщения о присутствии «каких-то военнослужащих из состава Вооруженных сил Республики Армения» в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Целью таких заявлений Мирзоян назвал вовлечение Армении в боестолкновения уже на её «суверенной территории».

    Позицию Армении министр определил как желание наладить мирные отношения с Азербайджаном «исходя из взаимного признания суверенитета и территориальной целостности».

    Напомним, в центре Еревана вечером 21 сентября прошла массовая акция протеста граждан, недовольных политикой правительства Армении и лично премьера Никола Пашиняна после «антитеррористической операции» Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Полиция применила к демонстрантам силу. По данным СМИ, было задержано как минимум 46 человек.

    Справка:

    Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе.

    В зоне конфликта погибли шесть российских миротворцев и один был ранен. Пять смертей, по предварительным данным, на совести азербайджанских военных, их командир отстранен. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе.

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    ЕреванБакуПротесты в ЕреванеМИД Армении
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