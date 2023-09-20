Выкуп пакета акций «Теплосети Санкт-Петербурга» может произойти за счет ГУП «ТЭК»

В проекте бюджета Петербурга на 2024 год не заложено средств на приобретение акций «Теплосети Санкт-Петербурга». Их может выкупить городское ГУП «ТЭК», которое станет акционерным обществом.



Такой вариант событий 20 сентября в беседе с журналистами не исключил вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, переговоры еще идут, а на саму реконструкцию сетей после выкупа бюджетные средства точно потребуются.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2024 году город сосредоточит контроль над 90% теплосетевых активов. Речь идет о выкупе контрольного пакета «Теплосети» у структур Газпрома, где сейчас у города нет большинства.

