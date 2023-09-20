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    Выкуп пакета акций «Теплосети Санкт-Петербурга» может произойти за счет ГУП «ТЭК»

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    В проекте бюджета Петербурга на 2024 год не заложено средств на приобретение акций «Теплосети Санкт-Петербурга». Их может выкупить городское ГУП «ТЭК», которое станет акционерным обществом.

    Такой вариант событий 20 сентября в беседе с журналистами не исключил вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, переговоры еще идут, а на саму реконструкцию сетей после выкупа бюджетные средства точно потребуются.

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2024 году город сосредоточит контроль над 90% теплосетевых активов. Речь идет о выкупе контрольного пакета «Теплосети» у структур Газпрома, где сейчас у города нет большинства.

    Ранее основной собственник «Теплосети» ТГК-1 на совете директоров рассмотрел продажу своей дочерней компании. Стоимость актива неизвестна. Подробнее об этом и о многолетней эпопее с выкупом предприятия читайте на «Фонтанке».

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