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    МЧС: под завалами дома в Балашихе могут находиться люди, не подающие признаков жизни

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    Сотрудники МЧС России возобновили поисковые работы после повторного обрушения, сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства. По словам заместителя главы МЧС России Ильи Денисова, под завалами могут находиться люди.

    МЧС России

    В результате обследования кинологами с собаками стало понятно, что людей, подающих признаки жизни, в завалах нет, уточнил Илья Денисов.

    Вероятнее всего, мать и дочь, которые оставались под завалами, погибли. СМИ пишут, что тело женщины уже опознали, но официального подтверждения пока нет.

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    Денисов также рассказал подробности второго обрушения, в результате которого погибли двое спасателей. В 11:03 сотрудники ведомства проводили работы по спасению людей, находившихся под завалами, на тот момент они подавали признаки жизни. Спасатели закрепили строительные конструкции там, где это было возможно. Однако в 11:30 произошло внезапное обрушение нависшей части стены на уровне 6-го этажа. Спасатели оказались под завалами — двое из них погибли, трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

    Инцидент признан ЧС муниципального уровня.

    В 16 часов средства массовой информации стали сообщать о третьем обрушении в здании. Однако в пресс-службе спасательного ведомства уточняют, что специалисты принудительно демонтировали одну из плит. Проводится разбор завалов.

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