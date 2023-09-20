МЧС: под завалами дома в Балашихе могут находиться люди, не подающие признаков жизни

Сотрудники МЧС России возобновили поисковые работы после повторного обрушения, сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства. По словам заместителя главы МЧС России Ильи Денисова, под завалами могут находиться люди.
МЧС России
В результате обследования кинологами с собаками стало понятно, что людей, подающих признаки жизни, в завалах нет, уточнил Илья Денисов.
Вероятнее всего, мать и дочь, которые оставались под завалами, погибли. СМИ пишут, что тело женщины уже опознали, но официального подтверждения пока нет.
Денисов также рассказал подробности второго обрушения, в результате которого погибли двое спасателей. В 11:03 сотрудники ведомства проводили работы по спасению людей, находившихся под завалами, на тот момент они подавали признаки жизни. Спасатели закрепили строительные конструкции там, где это было возможно. Однако в 11:30 произошло внезапное обрушение нависшей части стены на уровне
Инцидент признан ЧС муниципального уровня.
В 16 часов средства массовой информации стали сообщать о третьем обрушении в здании. Однако в пресс-службе спасательного ведомства уточняют, что специалисты принудительно демонтировали одну из плит. Проводится разбор завалов.