В МЧС рассказали о спасателях, погибших во время поисков пострадавших в разрушенном доме в Балашихе

Утром 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в доме на Октябрьской улице. Погибли три жителя, еще двое жильцов остались под завалами — по данным губернатора Андрея Воробьева, это женщина с ребенком. Их пытались найти и вытащить сотрудники МЧС, когда произошло повторное обрушение.

Троих спасателей вытащили, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.