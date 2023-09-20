В МЧС рассказали о спасателях, погибших во время поисков пострадавших в разрушенном доме в Балашихе

Утром 20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в доме на Октябрьской улице. Погибли три жителя, еще двое жильцов остались под завалами — по данным губернатора Андрея Воробьева, это женщина с ребенком. Их пытались найти и вытащить сотрудники МЧС, когда произошло повторное обрушение.
Троих спасателей вытащили, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Один из погибших — спасатель 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Олег Калмыков, второй — сотрудник Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев. До последний минуты сотрудники выполняли свой долг.
«Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память героям», —
заявил глава МЧС Александр Куренков.
Глава спасательного ведомства отметил, что принадлежность погибших к организации или ведомству не имеет значения, поскольку все они выбрали одно дело — спасать людей. Он отметил, что это невосполнимая утрата для семей сотрудников и МЧС.
На данный момент к работам привлечено 200 человек и 60 единиц спасательной техники. На место выехали заместители главы МЧС РФ Илья Денисов и Алексей Серко.
МЧС России
В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что среди причин взрыва газа в Балашихе — неисправность газового оборудования и неосторожное обращение. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».