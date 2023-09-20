Путин впервые высказался о военной эскалации в Нагорном Карабахе

Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, к тому же в Нагорном Карабахе остаются российские миротворцы. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Надеюсь, что мы сможем добиться перевода решения этой проблемы в мирное русло», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Степанакертом.

19 сентября в 12 часов дня Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По данным карабахского омбудсмена, в результате военной операции погибли 32 человека, еще более 200 ранены. Российские военные сообщили об эвакуации более двух тысяч жителей Карабаха, больше половины из них — дети.