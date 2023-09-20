Путин впервые высказался о военной эскалации в Нагорном Карабахе

Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, к тому же в Нагорном Карабахе остаются российские миротворцы. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Китая
«Надеюсь, что мы сможем добиться перевода решения этой проблемы в мирное русло», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Степанакертом.
19 сентября в 12 часов дня Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По данным карабахского омбудсмена, в результате военной операции погибли 32 человека, еще более 200 ранены. Российские военные сообщили об эвакуации более двух тысяч жителей Карабаха, больше половины из них — дети.
20 сентября МО Азербайджана объявило о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 12:00 (мск). Власти Карабаха и Азербайджана отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Среди договоренностей был пункт о выводе войск Армении с территории Нагорного Карабаха, который остался непонятым в Ереване. По словам премьера Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.