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    Карабахский конфликт

    Путин впервые высказался о военной эскалации в Нагорном Карабахе

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    Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, к тому же в Нагорном Карабахе остаются российские миротворцы. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

    «Надеюсь, что мы сможем добиться перевода решения этой проблемы в мирное русло», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Степанакертом.

    19 сентября в 12 часов дня Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По данным карабахского омбудсмена, в результате военной операции погибли 32 человека, еще более 200 ранены. Российские военные сообщили об эвакуации более двух тысяч жителей Карабаха, больше половины из них — дети.

    20 сентября МО Азербайджана объявило о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 12:00 (мск). Власти Карабаха и Азербайджана отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Среди договоренностей был пункт о выводе войск Армении с территории Нагорного Карабаха, который остался непонятым в Ереване. По словам премьера Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

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    Комментарии 44

    Гость20 Сен 2023 в 16:03
    Миротворец б.
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