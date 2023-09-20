«Теперь страшно». Даня Милохин отреагировал на новости о том, что он в розыске

Блогер Даня Милохин, который покинул Россию, впервые отреагировал на новости о том, что он теперь в розыске. Молодого человека ищут по заявлению военкомата Анапы.



«Теперь страшно», — написал он в запрещенной сети, над скриншотом сообщения из телеграм-канала. Впрочем, как истинный блогер добавил: «Но фотка красивая».

Об объявлении Милохина в розыск стало известно накануне. В базе федерального розыска, как уточнила «Фонтанка», молодой человек не числится. Бегству блогера из страны предшествовало обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к руководству Минобороны. В нем она просила призвать Милохина на срочную службу.