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    «Теперь страшно». Даня Милохин отреагировал на новости о том, что он в розыске

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    2 комментария

    Блогер Даня Милохин, который покинул Россию, впервые отреагировал на новости о том, что он теперь в розыске. Молодого человека ищут по заявлению военкомата Анапы.

    «Теперь страшно», — написал он в запрещенной сети, над скриншотом сообщения из телеграм-канала. Впрочем, как истинный блогер добавил: «Но фотка красивая».

    Об объявлении Милохина в розыск стало известно накануне. В базе федерального розыска, как уточнила «Фонтанка», молодой человек не числится. Бегству блогера из страны предшествовало обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к руководству Минобороны. В нем она просила призвать Милохина на срочную службу.

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    Комментарии 1

    Гость20 Сен 2023 в 14:03
    Кто все эти люди?
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