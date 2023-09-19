РИА Новости: Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата

Блогера Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы, пишет 19 сентября РИА Новости со ссылкой на источник.



Как утверждает собеседник агентства, Милохин зарегистрирован в Москве, но на воинский учет в городе не вставал.

При этом в базе федерального розыска блогер, как убедилась «Фонтанка», не числится.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина на срочную службу, поскольку у него «нет оснований для отсрочки».