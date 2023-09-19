    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    753мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    РИА Новости: Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата

    1565
    26 комментариев

    Блогера Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы, пишет 19 сентября РИА Новости со ссылкой на источник.

    Как утверждает собеседник агентства, Милохин зарегистрирован в Москве, но на воинский учет в городе не вставал.

    При этом в базе федерального розыска блогер, как убедилась «Фонтанка», не числится.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина на срочную службу, поскольку у него «нет оснований для отсрочки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Даня Милохин
    ЛАЙК5
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close