    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    4 м/с, ю-з

    751мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.22eur102.92

    На Оксимирона* составили протокол за нарушение правил иноагентства

    113
    обсудить

    Рэпера Мирона Федорова*, известного под псевдонимом Оксимирон (внесен в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.), снова могут оштрафовать за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом стало известно в среду, 20 сентября, из карточки дела на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга.

    Рэперу вменяют часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Утверждается, что Оксимирон своевременно не предоставил отчет о своей деятельности в Минюст. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

    Заседание по делу назначено на 5 октября.

    Ранее музыканта уже штрафовали по этой же статье, но за отсутствие маркировки. Ее недосчитались в новогоднем поздравлении рэпера.

    *Признан Минюстом РФ иноагентом

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Минюст РФСуд
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close