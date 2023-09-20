На Оксимирона* составили протокол за нарушение правил иноагентства

Рэпера Мирона Федорова*, известного под псевдонимом Оксимирон (внесен в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.), снова могут оштрафовать за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом стало известно в среду, 20 сентября, из карточки дела на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга.
Рэперу вменяют часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Утверждается, что Оксимирон своевременно не предоставил отчет о своей деятельности в Минюст. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Заседание по делу назначено на 5 октября.
Ранее музыканта уже штрафовали по этой же статье, но за отсутствие маркировки. Ее недосчитались в новогоднем поздравлении рэпера.
*Признан Минюстом РФ иноагентом