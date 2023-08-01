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    В Петербурге Оксимирона* оштрафовали за игнорирование своего статуса

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    9 комментариев

    Получившего статус иноагента рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон, привлекли к административной ответственности в Петербурге. Маркировки недосчитались в его новогоднем поздравлении.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 1 августа, Куйбышевский районный суд признал Мирона Федорова виновным в правонарушении, предусмотренном четвертой частью статьи 19.34 КоАП.

    Поводом стал пост, опубликованный во «ВКонтакте» вечером 31 декабря прошлого года без уточнения, что информацию распространяет иностранный агент.

    Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей.

    Судя по всему, речь идёт о новогоднем поздравлении. «ВКонтакте» запись лаконична: фотография и ссылка на Telegram. Уже там — видеообращение с пожеланиями и обещанием лучшего.

    Минюст внёс Оксимирона в список иноагентов в октябре прошлого года. Поздравление, которое привлекло внимание надзора, — не единственная запись в соцсети без соответствующих пометок.

    *Признан Минюстом РФ иноагентом

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    Комментарии 9

    AndrewBarsik01 Авг 2023 в 11:13
    В присвоении умным людям статуса иноагента есть и польза для всей страны. Самым плохообразованым и аморальным личностям теперь по роду деятельности приходится ежедневно читать творчество иноагентов, чтобы проверить - не игнорируют ли иноагенты свой статус. А это влечёт постепенную трансформацию ущербного сознания таких "читателей" и его дрейф в сторону либеральных ценностей. Последствия такого "мониторинга" непредсказуемы. Но, независимо от желания и намерения, они будут вынуждены сравнивать взгляды и воззрения иноагентов с риторикой своего примитивного руководства. А сравнение будет в пользу иноагентов. Вообщем этот мониторинг иноагентов равносилен тому, как если бы в 1984 году всех комсомольцев, коммунистов и сотрудников КГБ обязали бы читать Солженицына, слушать голос Америки и ходить на концерты Михаила Борзыкина.
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