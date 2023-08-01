В Петербурге Оксимирона* оштрафовали за игнорирование своего статуса

Поводом стал пост, опубликованный во «ВКонтакте» вечером 31 декабря прошлого года без уточнения, что информацию распространяет иностранный агент.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 1 августа , Куйбышевский районный суд признал Мирона Федорова виновным в правонарушении, предусмотренном четвертой частью статьи 19.34 КоАП.

Получившего статус иноагента рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон, привлекли к административной ответственности в Петербурге. Маркировки недосчитались в его новогоднем поздравлении.

Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей.



Судя по всему, речь идёт о новогоднем поздравлении. «ВКонтакте» запись лаконична: фотография и ссылка на Telegram. Уже там — видеообращение с пожеланиями и обещанием лучшего.

Минюст внёс Оксимирона в список иноагентов в октябре прошлого года. Поздравление, которое привлекло внимание надзора, — не единственная запись в соцсети без соответствующих пометок.

