В Петербурге Оксимирона* оштрафовали за игнорирование своего статуса

Получившего статус иноагента рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон, привлекли к административной ответственности в Петербурге. Маркировки недосчитались в его новогоднем поздравлении.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга
Поводом стал пост, опубликованный во «ВКонтакте» вечером
Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей.
Судя по всему, речь идёт о новогоднем поздравлении. «ВКонтакте» запись лаконична: фотография и ссылка на Telegram. Уже там — видеообращение с пожеланиями и обещанием лучшего.
Минюст внёс Оксимирона в список иноагентов в октябре прошлого года. Поздравление, которое привлекло внимание надзора, — не единственная запись в соцсети без соответствующих пометок.
*Признан Минюстом РФ иноагентом