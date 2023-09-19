Посольство России в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян из Латвии

За возможной депортацией россиян из Латвии, о которой было объявлено накануне, следит посольство России в Риге. При необходимости людям оказывают необходимую помощь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет 19 сентября ТАСС.



Речь идет о живущих в Латвии гражданах России, которые не сдали экзамен на знание латышского языка. По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майры Розе, это около 3,6 тысячи россиян, им придется покинуть Латвию на следующей неделе.



В посольстве РФ говорят, что в большинстве это лица преклонного возраста. Российские дипломаты сомневаются, что пожилые люди знают о нововведениях.

