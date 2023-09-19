    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, вос

    759мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    Эстония отказывается принимать 3,6 тысячи россиян, которых высылают из Латвии

    3578
    75 комментариев

    Эстонский департамент полиции и погранохраны проследит за тем, чтобы никто из граждан России, которых, вероятно, вышлют из Латвии, не оказался в итоге в Эстонии. Об этом 19 сентября заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс во время своего выступления в парламенте.

    «Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда», — заявил Лаури Ляэнеметс (цитата по РИА Новости).

    Он уточнил, что желание латвийских властей сводится к тому, чтобы россияне не уезжали в другие страны Балтии, а «возвращались к себе на родину». Министр еще раз подчеркнул, что Эстония их принимать не будет.

    Речь идет о гражданах РФ, которые живут в Латвии, но не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение. По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майры Розе, это около 3,6 тысячи россиян, им придется покинуть Латвию на следующей неделе.

    В посольстве РФ говорят, что в большинстве это лица преклонного возраста, которые из-за проблем со здоровьем не сумели в сжатые сроки преодолеть все «фильтрационные процедуры». К тому же российские дипломаты сомневаются, что пожилые люди знают о нововведениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭстонияЛатвияРоссияне
    ЛАЙК11
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 75

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    75
    close