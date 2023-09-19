Эстония отказывается принимать 3,6 тысячи россиян, которых высылают из Латвии

Эстонский департамент полиции и погранохраны проследит за тем, чтобы никто из граждан России, которых, вероятно, вышлют из Латвии, не оказался в итоге в Эстонии. Об этом 19 сентября заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс во время своего выступления в парламенте.
«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда», — заявил Лаури Ляэнеметс (цитата по РИА Новости).
Он уточнил, что желание латвийских властей сводится к тому, чтобы россияне не уезжали в другие страны Балтии, а «возвращались к себе на родину». Министр еще раз подчеркнул, что Эстония их принимать не будет.
Речь идет о гражданах РФ, которые живут в Латвии, но не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение. По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майры Розе, это около 3,6 тысячи россиян, им придется покинуть Латвию на следующей неделе.
В посольстве РФ говорят, что в большинстве это лица преклонного возраста, которые из-за проблем со здоровьем не сумели в сжатые сроки преодолеть все «фильтрационные процедуры». К тому же российские дипломаты сомневаются, что пожилые люди знают о нововведениях.