Эстония отказывается принимать 3,6 тысячи россиян, которых высылают из Латвии

Эстонский департамент полиции и погранохраны проследит за тем, чтобы никто из граждан России, которых, вероятно, вышлют из Латвии, не оказался в итоге в Эстонии. Об этом 19 сентября заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс во время своего выступления в парламенте.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда», — заявил Лаури Ляэнеметс (цитата по РИА Новости).

Он уточнил, что желание латвийских властей сводится к тому, чтобы россияне не уезжали в другие страны Балтии, а «возвращались к себе на родину». Министр еще раз подчеркнул, что Эстония их принимать не будет.