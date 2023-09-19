Прокушенное енотом ухо ребенка стало уголовным делом для директора контактного зоопарка в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку после нападения енота на семилетнюю посетительницу контактного зоопарка.



Как сообщает пресс-служба ведомства 19 сентября, в документах заведения в Спасском переулке не нашли лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.



Данные проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).



Енотиха Нора укусила девочку за ухо 15 августа. Визит в контактный зоопарк был подарком на день рождения для её старшей сестры. Как рассказывала мать пострадавшей «Фонтанке», до их прихода еноты были испуганы громкими звуками, что, возможно, и стало причиной произошедшего.

