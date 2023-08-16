Подробности нападения енота на девочку в петербургском контактном зоопарке

Фото: Виктория Поделиться Поделиться





«Фонтанка» узнала подробности нападения енота на семилетнюю посетительницу контактного зоопарка в Спасском переулке. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливают инспектор по делам несовершеннолетних и районная прокуратура.



15 августа Виктория записалась с дочками на посещение контактного зоопарка, встречу с енотами она обещала старшей девочке на ее день рождения. Экскурсия была запланирована на два часа дня, семья пришла немного заранее и ожидала своей очереди во дворе-колодце. В это время в контактном зоопарке будто бы что-то упало. Еноты на это отреагировали звериными криками. Когда Виктория с дочками зашли в контактный зоопарк, животные все еще нервничали. Петербурженка сожалеет, что в этот момент она не приняла решение отказаться от посещения.



Противопоказаний к общению с животными администратор не нашла, Викторию и девочек пустили сначала к маленьким енотам, а затем к большим. В комнате со старшими особями были инструкторы, они наблюдали за посетителями и их общением с резидентами контактного зоопарка. В это время один из енотов напал на семилетнюю девочку, которая, по словам матери, вела себя корректно и не провоцировала животное. Даже после укуса она молча подошла к маме и продемонстрировала ухо, из которого сочилась кровь.



Фото: Виктория Фото: Виктория Фото: Виктория Фото: Виктория Фото: Виктория Поделиться Поделиться





Ухо было прокушено насквозь. Сделала это северо-американская енотиха Нора, которой в марте исполнилось 4 года. Виктория показала страницы ветеринарного паспорта, который ей принесли сотрудницы контактного зоопарка после инцидента. По словам женщины, за то время, пока ребенка осматривали врачи скорой помощи, никто из персонала извинений не принес. Позже с женщиной тоже никто не связывался.



Из Спасского переулка девочку на скорой доставили в больницу имени Раухфуса. Оттуда врачи направили девочку в поликлинику по месту жительства, чтобы там ей поставили укол от бешенства (нужной прививки врач в ветпаспорте Норы не нашел), а также назначили курс антибиотиков.

