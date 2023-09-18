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    Семьи погибших на «Скандинавии» велосипедисток получат по миллиону рублей

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    Комитет по социальной политике Петербурга разработал порядок предоставления материальной помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП на «Скандинавии». Проект распоряжения о выплатах появился на сайте Смольного.

    Согласно документу, семьи двух девочек, которые погибли, могут рассчитывать на помощь в размере одного миллиона рублей. Близкие пострадавших — на полмиллиона, вне зависимости от тяжести полученных травм.

    7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия» грузовик с полуприцепом влетел в машину сопровождения юных спортсменок. Автомобиль, в свою очередь, отлетел на колонну велосипедисток. Две девочки погибли на месте, еще десять человек, включая тренера, получили различные травмы. Самые серьезные получила спортсменка из Тверской области. Ее сначала доставили в сестрорецкую больницу, но уже на следующий день перевели в Педиатрический университет. 18 сентября в вузе рассказали, что готовы перевести пациентку на домашнее лечение, которое будет продолжаться в Твери.

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    ДТП на СкандинавииДТП с велосипедистамиДТП с детьми
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