Семьи погибших на «Скандинавии» велосипедисток получат по миллиону рублей

Комитет по социальной политике Петербурга разработал порядок предоставления материальной помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП на «Скандинавии». Проект распоряжения о выплатах появился на сайте Смольного.



Согласно документу, семьи двух девочек, которые погибли, могут рассчитывать на помощь в размере одного миллиона рублей. Близкие пострадавших — на полмиллиона, вне зависимости от тяжести полученных травм.

7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия» грузовик с полуприцепом влетел в машину сопровождения юных спортсменок. Автомобиль, в свою очередь, отлетел на колонну велосипедисток. Две девочки погибли на месте, еще десять человек, включая тренера, получили различные травмы. Самые серьезные получила спортсменка из Тверской области. Ее сначала доставили в сестрорецкую больницу, но уже на следующий день перевели в Педиатрический университет. 18 сентября в вузе рассказали, что готовы перевести пациентку на домашнее лечение, которое будет продолжаться в Твери.