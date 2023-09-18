Врачи выписывают самую «тяжелую» пострадавшую велосипедистку в ДТП на трассе «Скандинавия»

Состояние 13-летней девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», стабилизируется, 19 сентября специалисты Педиатрического университета планируют ее перевести на домашнее лечение в Тверь. Об этом 18-го числа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Девочку планируют перевести на домашнее лечение завтра», — заявил ректор Петербургского педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов в ходе совместного с общественной палатой Ленобласти заседания по вопросам безопасности детей.