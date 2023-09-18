Врачи выписывают самую «тяжелую» пострадавшую велосипедистку в ДТП на трассе «Скандинавия»

Состояние 13-летней девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», стабилизируется, 19 сентября специалисты Педиатрического университета планируют ее перевести на домашнее лечение в Тверь. Об этом 18-го числа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Девочку планируют перевести на домашнее лечение завтра», — заявил ректор Петербургского педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов в ходе совместного с общественной палатой Ленобласти заседания по вопросам безопасности детей.
По его словам, у девочки будут взяты все необходимые анализы. Если они будут в норме, то подростка перевезут по месту жительства. Ребенок будет получать необходимое лечение — как медикаментозное, так и консультации специалистов университета по дальнейшему ведению реабилитации.
В Педиатрическом университете отметили, что на сегодняшний день больших опасений по поводу ухудшения состояния здоровья велосипедистки нет.
Трагедия на трассе «Скандинавия» произошла 7 сентября, когда на 59-м километре грузовик «Скания» с полуприцепом сбил группу юных велосипедисток, влетев в машину прикрытия, в которой находился тренер. Две спортсменки погибли на месте, девять велосипедисток и тренер получили травмы. Самую «тяжелую» девочку доставили сначала в 40-ю больницу, а на следующий день перевели в клинику Педиатрического университета. Уже на следующий день после ДТП девочка сказала, что планирует вернуться в спорт.
На данный момент в больницах остаются еще две велосипедистки.