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    ДТП на Скандинавии

    Врачи выписывают самую «тяжелую» пострадавшую велосипедистку в ДТП на трассе «Скандинавия»

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    3 комментария

    Состояние 13-летней девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», стабилизируется, 19 сентября специалисты Педиатрического университета планируют ее перевести на домашнее лечение в Тверь. Об этом 18-го числа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.

    «Девочку планируют перевести на домашнее лечение завтра», — заявил ректор Петербургского педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов в ходе совместного с общественной палатой Ленобласти заседания по вопросам безопасности детей.

    По его словам, у девочки будут взяты все необходимые анализы. Если они будут в норме, то подростка перевезут по месту жительства. Ребенок будет получать необходимое лечение — как медикаментозное, так и консультации специалистов университета по дальнейшему ведению реабилитации.

    В Педиатрическом университете отметили, что на сегодняшний день больших опасений по поводу ухудшения состояния здоровья велосипедистки нет.

    Трагедия на трассе «Скандинавия» произошла 7 сентября, когда на 59-м километре грузовик «Скания» с полуприцепом сбил группу юных велосипедисток, влетев в машину прикрытия, в которой находился тренер. Две спортсменки погибли на месте, девять велосипедисток и тренер получили травмы. Самую «тяжелую» девочку доставили сначала в 40-ю больницу, а на следующий день перевели в клинику Педиатрического университета. Уже на следующий день после ДТП девочка сказала, что планирует вернуться в спорт.

    На данный момент в больницах остаются еще две велосипедистки.

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    Комментарии 3

    Гость18 Сен 2023 в 15:51
    А что с тренером ?
    +1−0
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