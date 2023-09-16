Из больницы выписали юную велосипедистку, пострадавшую в страшном ДТП на «Скандинавии»

В Петербурге из Детской городской больницы №2 выписали ещё одну пациентку, которая пострадала в аварии на трассе «Скандинавия». Об этом 15 сентября сообщили в комитете по здравоохранению.



«Таким образом, в больницах остаются две юные велосипедистки», — уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, 7 сентября на 59-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти грузовик «Скания» с полуприцепом сбил группу юных спортсменок, въехав в машину сопровождения, в которой ехал их тренер.

Две девочки погибли на месте, еще девять спортсменок и тренер получили травмы. Было возбуждено уголовное дело, а водителя грузовика арестовали. Подробности читайте в сюжете «Фонтанки».