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    Из больницы выписали юную велосипедистку, пострадавшую в страшном ДТП на «Скандинавии»

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    В Петербурге из Детской городской больницы №2 выписали ещё одну пациентку, которая пострадала в аварии на трассе «Скандинавия». Об этом 15 сентября сообщили в комитете по здравоохранению.

    «Таким образом, в больницах остаются две юные велосипедистки», — уточнили в пресс-службе комитета.

    Напомним, 7 сентября на 59-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти грузовик «Скания» с полуприцепом сбил группу юных спортсменок, въехав в машину сопровождения, в которой ехал их тренер.

    Две девочки погибли на месте, еще девять спортсменок и тренер получили травмы. Было возбуждено уголовное дело, а водителя грузовика арестовали. Подробности читайте в сюжете «Фонтанки».

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