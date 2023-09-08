Сказала, что вернется к спорту. Стало известно состояние «тяжелой» пострадавшей на трассе «Скандинавия»

Сегодня, 8 сентября, в Педиатрический университет была транспортирована велосипедистка, пострадавшая в ДТП на трассе «Скандинавия». По словам врачей, ее состояние стабильно тяжелое по сравнению с другими пострадавшими, однако девочка уже говорит, что готова вернуться в спорт. Об этом прессе сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Он напомнил, что в результате ДТП всего пострадали 12 человек — 1 взрослый и 11 детей. Две девочки, к сожалению, погибли на месте происшествия. Девятерым потребовалось моментальное оказание помощи. В короткий срок прибыло 12 бригад скорой помощи, 1 вертолет, все пациенты были доставлены в травмоцентры первого и второго уровня.

Самой тяжелой пациенткой, как сообщил в ходе пресс-подхода Олег Эргашев, оказалась девочка, которую доставили сначала в 40-ю больницу, где у нее диагностировали травматический шок, тяжелую сочетанную травму головы, груди и живота.

«В 40-й больнице была оказана вся необходимая помощь, в том числе противошоковые мероприятия, которые привели к тому, что она полностью стабилизирована и переведена в Педиатрический университет для дальнейшего специализированного лечения», — заявил Олег Эргашев.

По его словам, сейчас состояние ребенка стабильное. «Мы с ней поговорили сейчас, она в ясном сознании. Лечение продолжается, и планируется не только специализированное лечение, но и дальнейшая реабилитация. Она сказала, что будет продолжать заниматься спортом», — заявил Олег Эргашев.



Как уточнил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Педиатрического университета Евгений Фелькер, сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. «Произведено необходимое клинико-диагностическое обследование, в том числе проведено КТ всех органов. Те проблемы, которые были найдены, будут в ближайшее время нивелированы», — заявил Евгений Фелькер, уточнив, что на первый план сейчас выходит сочетанная травма с повреждением головы, грудной клетки.

Он уточнил, что обширных хирургических вмешательств на данный момент не планируется, только несколько диагностических манипуляций при необходимости. Перед врачами сейчас стоит задача вывести девочку из критического состояния и думать о дальнейшей реабилитации. Сколько потребуется времени на восстановление ребенка, покажет время, уверен врач.

Ребенка в Педиатрическом университете осмотрели неврологи, нейрохирурги, травматологи, окулисты, реаниматологи, хирург. Создано консолидированное мнение. Девочка будет продолжать лечиться дальше.



Власти поддерживают связь с родителями. По словам вице-губернатора, сегодня он передал девочке подарки от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Эргашев считает, что в ближайшее время состояние девочки станет уже удовлетворительным, а не тяжелым.

Остальные дети менее «тяжелые». Два человека находятся в Детской городская больнице №19 им. К.А. Раухфуса, трое — во второй городской больнице, и один ребенок находится в Детской городской больнице.

«Тех детей, которых вчера доставили в Рощинскую межрайонную больницу, — троих детей и одного взрослого — мы перевели в Санкт-Петербург, в травмоцентры первого уровня для дальнейшего специализированного лечения», — заявил Олег Эргашев.



В Педиатрический университет попал ребенок с наиболее тяжелым состоянием здоровья, подчеркнул он.

