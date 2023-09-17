«В Браззавиле все спокойно». Что происходит в Конго и начался ли там переворот

В Республике Конго опровергают появившиеся в Сети слухи о якобы государственном перевороте в стране. Об этом сообщил вечером 17 сентября министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства страны Тьери Лезен Мунгала, пишет ТАСС.
Он назвал информацию о «каких-то серьезных событиях» фейковыми новостями. «Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами», – пишет Мунгала в соцсетях.
Ранее несколько африканских СМИ написали в соцсетях о том, что в Республике Конго произошел переворот, а военные берут под контроль ключевые объекты столицы.
Президент страны Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке, где намерен принять участие в 78-й Генеральной Ассамблее ООН.
Дени Сассу-Нгессо в 1979—1992 и с 1997 года — президент Республики Конго. Один из основателей Конголезской партии труда, председатель её Центрального комитета. В июле 2023 года 79-летний политик посещал Петербург и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия – Африка.