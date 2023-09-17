«В Браззавиле все спокойно». Что происходит в Конго и начался ли там переворот

В Республике Конго опровергают появившиеся в Сети слухи о якобы государственном перевороте в стране. Об этом сообщил вечером 17 сентября министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства страны Тьери Лезен Мунгала, пишет ТАСС.



Он назвал информацию о «каких-то серьезных событиях» фейковыми новостями. «Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами», – пишет Мунгала в соцсетях.



Ранее несколько африканских СМИ написали в соцсетях о том, что в Республике Конго произошел переворот, а военные берут под контроль ключевые объекты столицы.

