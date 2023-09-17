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    «В Браззавиле все спокойно». Что происходит в Конго и начался ли там переворот

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    В Республике Конго опровергают появившиеся в Сети слухи о якобы государственном перевороте в стране. Об этом сообщил вечером 17 сентября министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства страны Тьери Лезен Мунгала, пишет ТАСС.

    Он назвал информацию о «каких-то серьезных событиях» фейковыми новостями. «Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами», – пишет Мунгала в соцсетях.

    Ранее несколько африканских СМИ написали в соцсетях о том, что в Республике Конго произошел переворот, а военные берут под контроль ключевые объекты столицы.

    Президент страны Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке, где намерен принять участие в 78-й Генеральной Ассамблее ООН.

    Дени Сассу-Нгессо в 1979—1992 и с 1997 года — президент Республики Конго. Один из основателей Конголезской партии труда, председатель её Центрального комитета. В июле 2023 года 79-летний политик посещал Петербург и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия – Африка.

    Напомним, в Нигере в конце июля произошел переворот — военные захватили президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером государства объявили главу президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани. Вскоре военные Нигера объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. Президент Франции Макрон заявил, что его страна готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные.

    Еще один переворот произошел в конце августа в Габоне. После завершения президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, военные объявили об отмене результатов голосования и роспуске институтов власти.

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