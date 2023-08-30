Военные Габона объявили, что положили конец режиму президента Ондимбы

Военные африканского государства Габон объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В столице республике, городе Либревиль, слышна стрельба, сообщает 30 августа агентство Франс Пресс.



Военные по телевидению объявили, что кладут конец нынешнему режиму, однако неясно, кого именно из политиков они поддерживают.



Действующий президент Габона 64-летний Али Бонго Ондимба по итогам выборов набрал 64,2 % голосов и переизбран на пост главы государства. Он является лидером страны с 2009 года, при этом его отец Омар Бонго Ондимба был президентом более 40 лет.

