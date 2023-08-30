    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    759мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    Военные Габона объявили, что положили конец режиму президента Ондимбы

    2060
    34 комментария

    Военные африканского государства Габон объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В столице республике, городе Либревиль, слышна стрельба, сообщает 30 августа агентство Франс Пресс.

    Военные по телевидению объявили, что кладут конец нынешнему режиму, однако неясно, кого именно из политиков они поддерживают.

    Действующий президент Габона 64-летний Али Бонго Ондимба по итогам выборов набрал 64,2 % голосов и переизбран на пост главы государства. Он является лидером страны с 2009 года, при этом его отец Омар Бонго Ондимба был президентом более 40 лет.

    Политический соперник Ондимбы, кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса занял второе место, набрав 30,7 % голосов.

    Габон— государство на западе Центральной Африки, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2020 года, составило 2 230 908 человек, территория — 267 667 км².

    На востоке и юге граничит с Республикой Конго (длина границы 1903 км), на севере — с Камеруном (298 км), на северо-западе — с Экваториальной Гвинеей (350 км), на западе страна выходит к водам Гвинейского залива Атлантического океана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close