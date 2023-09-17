Лукашенко: Войны в Белоруссии не будет, но если что, то до последнего солдата

Белорусы – самая миролюбивая нация на Земле, которая никому не угрожает, чужого им не надо. Об этом 17 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Мы – белорусы!», посвященном Дню народного единства.
Он отметил, что белорусский народ «ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями», в том числе ЧВК «Вагнер», не размахивает и никому не угрожает.
«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно. И если не дай бог что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям», – добавил Лукашенко (цитата по БелТА).
Лукашенко заявил, что белорусский народ «по сути не может быть агрессором» и не намерен вмешиваться в жизнь соседних стран. «При этом помните, что в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» – призвал политик.
Высказался белорусский лидер и о «стервятниках», которые кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель, как и накануне Великой Отечественной войны. «Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира... «Ад можа да можа», – говорит Лукашенко.