Лукашенко: Войны в Белоруссии не будет, но если что, то до последнего солдата

Белорусы – самая миролюбивая нация на Земле, которая никому не угрожает, чужого им не надо. Об этом 17 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Мы – белорусы!», посвященном Дню народного единства.



Он отметил, что белорусский народ «ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями», в том числе ЧВК «Вагнер», не размахивает и никому не угрожает.



«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно. И если не дай бог что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям», – добавил Лукашенко (цитата по БелТА).

