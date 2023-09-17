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    Поссорился с женой и пошел в военкомат. Задержан петербуржец с бутылкой розжига в кармане

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    Мужчину в нетрезвом уме задержали у военкомата в Калининском районе Петербурга. Сердечная драма заставила его направить мысли в сторону фронта.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, сегодня около 9 утра полицейские задержали мужчину с набором поджигателя. С собой у него были бутылка розжига, тряпки и подушка. Вразумительно объяснить свои намерения он не смог, так как пребывал в наркотическом опьянении. Сказал только, что вроде поссорился с женой и подумывал о «записи в армию».

    Больше ничего он объяснить не смог. Возможно, что-то прояснится, когда мужчина придет в себя.

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