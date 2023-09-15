В Петербурге рассказали, как вырастет налог на имущество

Председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков сообщил, как именно рост кадастровой стоимости недвижимости повлияет на увеличение налога на имущество. Напомним, в среднем она поднялась в полтора раза.
Как рассказал Кулаков в интервью «Фонтанке», Налоговый кодекс РФ ограничивает увеличение налога порогом в 10%. «Рост кадастровой стоимости существенно не скажется на горожанах. Новую оценку еще только предстоит утвердить, а заплатят по ней жители лишь в декабре 2025 года. Приведу пример: если собственник квартиры платит за неё налог на имущество в размере 3 тысячи рублей в год, то в 2025 году при любом росте кадастровой стоимости его жилья налоговый платеж не превысит 3 300 рублей», — подчеркнул он.
Что касается коммерческой недвижимости, то на ее налогообложение переоценка будет иметь больший эффект. Поэтому власти города обсуждают компенсирующие мероприятия. «Правительство Санкт-Петербурга сегодня рассматривает возможность сохранить на 2024 год ставку налога на уровне действующей в размере 1,5% (при этом в абсолютном большинстве российских регионов она уже составляет 2%). И минимальную площадь объектов, по которым налоговая база считается от кадастровой стоимости, также планируется сохранить на следующий год — 1 000 кв. м», — рассказал Кулаков.
Напомним, в конце августа был опубликован проект отчета по кадастровой переоценке объектов недвижимости в Петербурге (сюда не входят земельные участки). Она затронула 3,4 млн объектов. По сравнению с 2018 годом кадастровая стоимость зданий в среднем увеличилась в полтора раза, нежилых помещений — вдвое, жилых — почти на 90%.
Полное интервью с Леонидом Кулаковым о кадастровой переоценке и ее последствиях читайте на «Фонтанке».