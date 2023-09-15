В Петербурге рассказали, как вырастет налог на имущество

Председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков сообщил, как именно рост кадастровой стоимости недвижимости повлияет на увеличение налога на имущество. Напомним, в среднем она поднялась в полтора раза.



Как рассказал Кулаков в интервью «Фонтанке», Налоговый кодекс РФ ограничивает увеличение налога порогом в 10%. «Рост кадастровой стоимости существенно не скажется на горожанах. Новую оценку еще только предстоит утвердить, а заплатят по ней жители лишь в декабре 2025 года. Приведу пример: если собственник квартиры платит за неё налог на имущество в размере 3 тысячи рублей в год, то в 2025 году при любом росте кадастровой стоимости его жилья налоговый платеж не превысит 3 300 рублей», — подчеркнул он.

