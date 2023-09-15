Кадастровая стоимость недвижимости в Петербурге выросла более чем в полтора раза. От нее отсчитывают налог на имущество

В Петербурге переоценили кадастровую стоимость объектов недвижимости. Коммерческая подорожала вдвое.
Проект отчета о проведении новой оценки опубликован в конце августа на сайте Городского управления кадастровой оценки. Под нее попали 3,4 миллиона объектов: зданий, сооружений, незавершенных проектов, помещений, машино-мест. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, стоимость зданий в среднем увеличилась где-то в 1,5 раза, нежилых помещений — примерно вдвое, жилых — на 87%.
По словам чиновника, это отражает объективное увеличение рыночной стоимости недвижимости. «Если на 1 января 2018 года квадратный метр жилья в Петербурге стоил около 100 тысяч рублей, то в январе 2023 года — уже больше 200 тысяч рублей. Это объективные реалии. Рыночная стоимость за 5 лет сильно выросла и по апартаментам — на 40–50%, по торговым нежилым помещениям — на 54%, по офисным — на 40%, и так далее», — рассказал Кулаков.
В переоценке 2023 года применялся не затратный метод, как в 2018 году, а сравнительный, который учитывает рыночную конъюнктуру и предложения по аналогичным объектам.
Полное интервью с Леонидом Кулаковым о кадастровой переоценке и ее последствиях читайте на «Фонтанке».