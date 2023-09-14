Российских скейтбордистов допустили до международных турниров

Согласно сообщению, с 1 января 2024 года спортсмены из России и Белоруссии получат возможность участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов». Участие этих спортсменов будет строго регулироваться специальными критериями и правилами, направленными на соблюдение требований нейтралитета. Подробные правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут опубликованы в ближайшие недели. Спортсмены, желающие получить статус «индивидуального нейтрального спортсмена», должны будут подать заявку в World Skate в соответствии с установленными критериями.

Международная федерация скейтбординга (World Skate) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Соответствующее заявление опубликовано 14 сентября на официальном сайте организации.

Исполком МОК в марте принял решение рекомендовать международным федерациям допускать российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также было решено не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Скейтбординг впервые появился в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.