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    Российских скейтбордистов допустили до международных турниров

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    Международная федерация скейтбординга (World Skate) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Соответствующее заявление опубликовано 14 сентября на официальном сайте организации.

    Согласно сообщению, с 1 января 2024 года спортсмены из России и Белоруссии получат возможность участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов». Участие этих спортсменов будет строго регулироваться специальными критериями и правилами, направленными на соблюдение требований нейтралитета. Подробные правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут опубликованы в ближайшие недели. Спортсмены, желающие получить статус «индивидуального нейтрального спортсмена», должны будут подать заявку в World Skate в соответствии с установленными критериями.

    Исполком МОК в марте принял решение рекомендовать международным федерациям допускать российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также было решено не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

    Скейтбординг впервые появился в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.

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    Гость14 Сен 2023 в 21:11
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