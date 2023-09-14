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    Бетономешалка разорвала «Ладу» на «Коле». Трое взрослых и ребенок погибли

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    1 комментарий
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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    Жуткая авария со смертельным исходом произошла утром 14 сентября на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. Легковой автомобиль разорвало пополам в столкновении с бетономешалкой.

    В 9:45 на 1412-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись LADA Priora и автобетоносмеситель, сообщает «МВД Медиа». По предварительной информации, водитель «Лады» пошел на обгон на участке, где этот маневр запрещен. Выехав на встречную полосу он лоб в лоб столкнулся с автобетоносмесителем. На кадрах с места ДТП видно, что легковую машину от удара разорвало пополам, а бетономешалка улетела в кювет.

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    В результате аварии четыре человека, находившихся в салоне «Приоры», погибли на месте. Среди них — малолетний ребёнок. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

    Похожая авария произошла этим утром на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. В районе Огоньков от удара о столб разорвало легковой BMW. В ДТП погибла пассажирка, а водитель и ехавший в машине ребенок получили травмы.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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    Комментарии 1

    Гость14 Сен 2023 в 15:28
    Лоб в лоб?
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