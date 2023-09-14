Бетономешалка разорвала «Ладу» на «Коле». Трое взрослых и ребенок погибли

Жуткая авария со смертельным исходом произошла утром 14 сентября на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. Легковой автомобиль разорвало пополам в столкновении с бетономешалкой.
В 9:45 на 1412-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись LADA Priora и автобетоносмеситель, сообщает «МВД Медиа». По предварительной информации, водитель «Лады» пошел на обгон на участке, где этот маневр запрещен. Выехав на встречную полосу он лоб в лоб столкнулся с автобетоносмесителем. На кадрах с места ДТП видно, что легковую машину от удара разорвало пополам, а бетономешалка улетела в кювет.
В результате аварии четыре человека, находившихся в салоне «Приоры», погибли на месте. Среди них — малолетний ребёнок. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Похожая авария произошла этим утром на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. В районе Огоньков от удара о столб разорвало легковой BMW. В ДТП погибла пассажирка, а водитель и ехавший в машине ребенок получили травмы.