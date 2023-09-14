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    Пробки сохраняются. На Невском — 10 баллов

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    Пробки в Петербурге сохраняются, как и осадки. Загруженность дорог, по данным «Яндекса» на 12:30, составляет 5 баллов. Летом в это время обычно 3 балла, осенью 4.

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    Очень плотно в центре города. Загруженность Невского проспекта к Дворцовой площади «Яндекс» оценивает в 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.

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    Заторы наблюдаются и на набережных, и на отдельных участках в спальных районах, а также на КАД и даже на ЗСД.

    Утренний максимум, напомним, составил обычные для осени 6 баллов, но рассасываться пробки не захотели. Загруженность дорог в Петербурге традиционно усиливается в дни сильных осадков. Сегодня дождь идёт с утра и продолжится в течение всего дня. Ночью в некоторых районах Ленобласти выпала почти треть месячной нормы осадков сентября. Водоканал просит автомобилистов не выезжать на затопленные участки дорог. О скоплениях воды можно сообщать по телефонам: 004 и 305–09–09.

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