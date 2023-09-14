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    Дождь удерживает пробки в Петербурге. На КАД до сих пор 12 км

    2023
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    Утренние пробки в Петербурге 14 сентября не спешат рассасываться. В начале двенадцатого загруженность дорог, по оценке «Яндекса», составила 5 баллов, а к 11:30 выросла до 6 баллов. Осенью в это время обычно 4 балла, а летом 3.

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    Фото: Яндекс.Карты
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    За последний час «Яндекс» сообщил о двух крупных пробках:

    • 10:15 — неожиданно плотное движение на Заневском проспекте — проспекте Косыгина, 10 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного.
    • 10:45 — неожиданно плотное движение на проспекте Славы — Народной улице, загруженность магистрали к Московскому — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Возможно, возникновению второй пробки способствовало ДТП на Невском путепроводе, о котором сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Утренний максимум составил обычные для осени 6 баллов. Самыми загруженными магистралями оказались Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), где случилось ДТП с пятью пострадавшими, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (8 баллов). В топ-5 вошли КАД в районе вантового моста и въездные магистрали (Мурманское, Пулковское, Выборгское, Колтушское шоссе). Пробка на внутреннем кольце КАД до сих пор сохраняется — около 12 км, от Кудрово до Обухово.

    Загруженность дорог Петербурга традиционно растёт в дни сильных осадков. Сегодня дождь ожидается в течение всего дня. Ночью в северо-западных районах Ленобласти уже выпало около 30% месячной нормы осадков сентября. Водоканал попросил автомобилистов не выезжать на затопленные участки. О скоплениях воды можно сообщать по телефонам: 004 и 305–09–09.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: Яндекс.Карты

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