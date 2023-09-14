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    Все пятеро пострадавших на Пискарёвском — из машины предполагаемого виновника ДТП

    2001
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    Официальную информацию о массовой аварии на Пискарёвском проспекте, в которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    ДТП произошло около 6 часов утра на Пискаревском, 28, в Красногвардейском районе. По предварительной версии, 32-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» не справился с управлением и выехал на встречную полосу через разделительную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями: «Джили», «КИА Соренто» и «Рено Дастер». Все пострадавшие — из «Фольксвагена». Это водитель и четыре пассажира в возрасте от 19 до 24 лет. Один из них получил тяжёлые травмы, остальные госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    «Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего», — отмечается в сообщении.

    Пробка на Пискарёвском проспекте в направлении центра сохраняется.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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