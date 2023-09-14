Вылетел со встречки сквозь ограждение, перепрыгнув поребрик, и собрал три машины. Массовое ДТП тормозит Пискарёвский

На Пискарёвском проспекте утром 14 сентября растёт пробка в направлении центра из-за ДТП после пересечения с Ключевой улицей.
«Один вылетел со встречки через поребрик и забор, собрал три машины. Машину не узнать», — сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчик Николай. По его словам, на месте работают медики и четыре наряда ДПС. Снесено несколько секций ограждения.
«Яндекс.Карты» оценивают затор в 1,5 километра, притом что в целом загруженность дорог Петербурга в 7:44 составляет «зелёные» 3 балла.