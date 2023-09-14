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    Вылетел со встречки сквозь ограждение, перепрыгнув поребрик, и собрал три машины. Массовое ДТП тормозит Пискарёвский

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    2 комментария
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    На Пискарёвском проспекте утром 14 сентября растёт пробка в направлении центра из-за ДТП после пересечения с Ключевой улицей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Один вылетел со встречки через поребрик и забор, собрал три машины. Машину не узнать», — сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчик Николай. По его словам, на месте работают медики и четыре наряда ДПС. Снесено несколько секций ограждения.

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    «Яндекс.Карты» оценивают затор в 1,5 километра, притом что в целом загруженность дорог Петербурга в 7:44 составляет «зелёные» 3 балла.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 2

    Ampuja14 Сен 2023 в 08:15
    Рауфик?
    +0−0
    Гость14 Сен 2023 в 07:55
    И каскадёров не надо
    +0−0
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