Пять человек пострадали в ДТП на Пискарёвском, где машина перепрыгнула поребрик и снесла ограждение

Массовое ДТП, тормозящее Пискарёвский проспект, оказалось серьёзным.
По предварительным данным «Фонтанки», пострадали пять человек. Один госпитализирован в тяжёлом состоянии, четверо в среднем. Детей среди них нет.
Авария случилась на Пискаревском у пересечения с проспектом Маршала Блюхера около 6 часов утра. Как уже писала «Фонтанка», по словам очевидцев, легковой автомобиль, пробив ограждение, вылетел на встречную полосу, где собрал три машины.
Пробка на Пискарёвском (где и без ДТП обычно весьма плотно по утрам) к 9 часам выросла до 4 километров, она начинается от проспекта Науки.