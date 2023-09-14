    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-в

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    Пять человек пострадали в ДТП на Пискарёвском, где машина перепрыгнула поребрик и снесла ограждение

    1977
    4 комментария

    Массовое ДТП, тормозящее Пискарёвский проспект, оказалось серьёзным.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным «Фонтанки», пострадали пять человек. Один госпитализирован в тяжёлом состоянии, четверо в среднем. Детей среди них нет.

    Авария случилась на Пискаревском у пересечения с проспектом Маршала Блюхера около 6 часов утра. Как уже писала «Фонтанка», по словам очевидцев, легковой автомобиль, пробив ограждение, вылетел на встречную полосу, где собрал три машины.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробка на Пискарёвском (где и без ДТП обычно весьма плотно по утрам) к 9 часам выросла до 4 километров, она начинается от проспекта Науки.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПВыехал на встречкуДТП на встречкеДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close