Над Крымом сбиты 11 беспилотников, в море уничтожены пять катеров

Рано утром 14 сентября, около 05:30 мск, средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом. Об этом информирует Минобороны РФ.
Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков утром предупредил, что сегодня на пяти точках будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Напомним, минувшим вечером и ночью массированная атака БПЛА была отражена в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз ночью сообщал, что «пострадавших и разрушений нет».
UPD. В 07:22 Минобороны отчиталось, что около 5 часов в акватории Черного моря ВСУ пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» пятью морскими безэкипажными катерами.
«В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в сообщении.