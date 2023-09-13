Беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области

В Брянской области сбиты два беспилотника. Об этом 13 сентября сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
Как уточняет Минобороны РФ, атака имела место около 22:00 мск. Оборонное ведомство также информирует, что в 21:30 мск дежурными средствами ПВО еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.