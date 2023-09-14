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    Беспилотники снова атаковали Брянскую область — четвертый раз за три часа

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    3 комментария

    Брянскую область снова атаковали беспилотники. Об этом сообщает 14 сентября в своем официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

    «Около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Как уточняют местные власти, БПЛА сбиты над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом.

    Напомним, около 22.00 мск 13 сентября в Брянской области уже были сбиты два других беспилотника — над Унечским районом. Об этом завил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений в результате той атаки не было.

    UPD: В 00.51 мск 14 сентября Минобороны РФ сообщило о ещё одном сбитом дроне, снова над Брянской областью.

    В 01.06 мск появилось сообщение о четвертом за три часа БПЛА, сбитом над Брянской областью.

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    Комментарии 3

    Гость14 Сен 2023 в 01:15
    Очень хорошо, но мало!
    +0−0
    Гость14 Сен 2023 в 00:50
    " Шо опять ? "
    +1−0
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