Беспилотники снова атаковали Брянскую область — четвертый раз за три часа

Брянскую область снова атаковали беспилотники. Об этом сообщает 14 сентября в своем официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
«Около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Как уточняют местные власти, БПЛА сбиты над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом.
Напомним, около 22.00 мск 13 сентября в Брянской области уже были сбиты два других беспилотника — над Унечским районом. Об этом завил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений в результате той атаки не было.
UPD: В 00.51 мск 14 сентября Минобороны РФ сообщило о ещё одном сбитом дроне, снова над Брянской областью.
В 01.06 мск появилось сообщение о четвертом за три часа БПЛА, сбитом над Брянской областью.