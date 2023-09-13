Песков: РФ заявила о готовности запустить в космос северокорейского космонавта

Российская сторона в ходе переговоров тет-а-тет сообщила лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что при желании его государства может отправить в космос северокорейского космонавта. Об этом 13 сентября журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он добавил, что КНДР и РФ будут в ближайшее время договариваться о проведении межправительственной комиссии, передает «Интерфакс». Ожидается, что в октябре встретятся главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Чхве Сон Хуэй.

Также Путин и Ким Чен Ын обсудили вопросы региональной безопасности.