Песков: РФ заявила о готовности запустить в космос северокорейского космонавта

Российская сторона в ходе переговоров тет-а-тет сообщила лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что при желании его государства может отправить в космос северокорейского космонавта. Об этом 13 сентября журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что КНДР и РФ будут в ближайшее время договариваться о проведении межправительственной комиссии, передает «Интерфакс». Ожидается, что в октябре встретятся главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Чхве Сон Хуэй.
Также Путин и Ким Чен Ын обсудили вопросы региональной безопасности.
Встреча состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. «Фонтанка» рассказывала о деталях — например, об угощении для участников. Песков ранее заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны и размещение северокорейских солдат на границе с Украиной.