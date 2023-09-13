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    Песков: РФ заявила о готовности запустить в космос северокорейского космонавта

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    Российская сторона в ходе переговоров тет-а-тет сообщила лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что при желании его государства может отправить в космос северокорейского космонавта. Об этом 13 сентября журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он добавил, что КНДР и РФ будут в ближайшее время договариваться о проведении межправительственной комиссии, передает «Интерфакс». Ожидается, что в октябре встретятся главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Чхве Сон Хуэй.

    Также Путин и Ким Чен Ын обсудили вопросы региональной безопасности.

    Встреча состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. «Фонтанка» рассказывала о деталях — например, об угощении для участников. Песков ранее заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны и размещение северокорейских солдат на границе с Украиной.

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    РоссияСеверная КореяКосмосДмитрий Песков
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