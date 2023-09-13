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    Путин и товарищ Ким не обсуждали ядерную войну и помощь на границе с Украиной

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    14 комментариев

    Заявления официальных властей Корейской Народно-Демократической Республики по поводу рисков ядерной войны не обсуждались на переговорах Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, это не обсуждалось никак», — заявил Дмитрий Песков в интервью депутату Госдумы Евгению Попову для программы «60 минут».

    Также не поднимался вопрос размещения северокорейских солдат на границе с Украиной, подчеркнул Песков.

    13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Основная часть переговоров прошла в формате тет-а-тет. С российской стороны, помимо президента, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. «Фонтанка» писала, что подавали на обед участникам переговоров.

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    Комментарии 14

    Гость13 Сен 2023 в 16:00
    два де била
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