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    Проверка стула на прочность и меню, охватывающее все широты России. Детали встречи глав КНДР и РФ

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    Сегодня, 13 сентября, на Дальнем Востоке состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. В присутствии прессы прозвучали слова о роли Советского Союза в создании КНДР, товарищ Ким назвал космодром Восточный — сердцем российской космонавтики, а Путин озвучил темы переговоров: экономика, гуманитарные вопросы и ситуация в регионе.

    Сейчас проходят переговоры министра обороны Сергея Шойгу с северокорейскими генералами, где обсуждаются вопросы сотрудничества в военной сфере и обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

    Неофициальные ракурсы показали репортеры кремлевского пула.

    Например, меню. Гостей из КНДР ждет довольно плотный ужин. В качестве закуски им предлагается салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом. На первое главам государств подадут уху из белого амура. В качестве основного блюда заявлены осетрина с картофелем и грибами и антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами. На десерт — брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком и шербет облепиховый.

    Также пресса узнала, что написанную речь товарищ Ким носит в кармане собственного пиджака.

    Стул, на который должен был сесть глава Северной Кореи, тщательно проверялся на прочность.

    А охрана председателя КНДР Ким Чен Ына не подпустила к главам государств даже северокорейских генералов.

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