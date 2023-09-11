Ползают, летают и не домывают. Что Роспотребнадзор увидел на производстве Greenbox в Петербурге

В Приморский районный суд Петербурга поступили материалы о санитарно-эпидемиологическом разгильдяйстве, которое Роспотребнадзор нашел на производстве Greenbox. Отравившихся считают уже сотнями.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 11 сентября дело об административном правонарушении в отношении АО «Грин Бокс» зарегистрировано. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

Кроме несоблюдения поточности, сроков годности и условий хранения проверяющие производство санврачи нашли мух, тараканов, сотрудников без медкнижек и доставку готовой еды в грязной таре. Зато не досчитались бактерицидного оборудования в цехах упаковки и умывальников. Уборку, судя по протоколу, оценили как некачественную.

