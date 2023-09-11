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    Ползают, летают и не домывают. Что Роспотребнадзор увидел на производстве Greenbox в Петербурге

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    В Приморский районный суд Петербурга поступили материалы о санитарно-эпидемиологическом разгильдяйстве, которое Роспотребнадзор нашел на производстве Greenbox. Отравившихся считают уже сотнями.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 11 сентября дело об административном правонарушении в отношении АО «Грин Бокс» зарегистрировано. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

    Кроме несоблюдения поточности, сроков годности и условий хранения проверяющие производство санврачи нашли мух, тараканов, сотрудников без медкнижек и доставку готовой еды в грязной таре. Зато не досчитались бактерицидного оборудования в цехах упаковки и умывальников. Уборку, судя по протоколу, оценили как некачественную.

    «Из объяснений представителя следует: "Проводится служебное расследование, по итогам обязуемся принять все необходимые меры для устранения в кратчайший срок"».

    АО «Грин Бокс» вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Санкциями статьи 6.6 КоАП предусмотрены штраф до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    По решению Роспотребнадзора работа компании должна быть остановлена с 8 сентября. В этот день было известно о 34 случаях кишечной инфекции, к 11 сентября их в семь раз больше. У 28 заболевших обнаружена Salmonella.

    После массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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