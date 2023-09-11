У штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В московском районе Ясенево, где располагается штаб-квартира Службы внешней разведки России, торжественно открыли бронзовую скульптуру основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Феликсу Дзержинскому, пишет 11 сентября агентство РИА Новости. Монумент является уменьшенной копией оригинального памятника, который с 1958 по 1991 год располагался на Лубянке.

«Образ председателя ВЧК стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу», — заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин, который открыл новый монумент.



Над оригинальной скульптурой работал Евгений Вучетич, над его современной копией — московский скульптор Владимир Иванов. Нарышкин считает, что Вучетич смог передать целеустремленность и бескорыстность Дзержинского. Речь Нарышкина не обошлась без цитаты Феликса Дзержинского о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Как полагает глава СВР, это выражение стало ориентиром для сотрудников госбезопасности.

Первоначально монумент был открыт 20 декабря 1958 года на Лубянской площади, которая тогда носила имя Дзержинского, напротив комплекса зданий КГБ СССР. Памятник снесли 22 августа 1991 года во время августовского путча. Перед зданием КГБ собралось не менее 20 тысяч советских граждан, которые повалили статую «предводителя большевистского красного террора».