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    Огромная ветка упала на спину беременной петербурженке во время гендер-пати

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    Молодая мама из Красного Села пострадала от падения ветки в парке у озера Безымянное. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

    26-летняя петербурженка, ее муж и близкие проводили на природе гендер-пати накануне днем. В воскресенье они узнали, что ждут мальчика. Светлый семейный праздник омрачила большая старая ветка, которая решила оторваться от дерева. Она упала прямо на спину молодой маме, оставив царапины и гематому.

    Фото: предоставлено потерпевшей
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    Потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

    Фото: предоставлено потерпевшей
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    Гендерная вечеринка — это торжественное семейное мероприятие, на котором родители и гости узнают пол будущего ребенка. Идея праздника принадлежит блогеру Дженне Карвунидис, именно она задала тренд на объявление пола малыша в 2008 году. В России молодые родители используют для этого шарики с конфетти розового и голубого цветов, торты с цветными начинками, фальшфейеры и так далее.

    Фото: предоставлено потерпевшей
    Фото: предоставлено потерпевшей

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