Огромная ветка упала на спину беременной петербурженке во время гендер-пати

Молодая мама из Красного Села пострадала от падения ветки в парке у озера Безымянное. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.



26-летняя петербурженка, ее муж и близкие проводили на природе гендер-пати накануне днем. В воскресенье они узнали, что ждут мальчика. Светлый семейный праздник омрачила большая старая ветка, которая решила оторваться от дерева. Она упала прямо на спину молодой маме, оставив царапины и гематому.