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    Ряд сервисов оплаты парковки в Петербурге вновь недоступен

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    В первом часу дня 11 сентября в Петербурге вновь стали нестабильно работать некоторые сервисы оплаты парковки. Причина прежняя — общегородской сбой.

    Проблемы наблюдаются с работой мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и смежных с ним сервисов, сообщили в 12:38 в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Пока работу сервисов пытаются стабилизировать, штрафы за неоплату парковки не выписываются.

    Напомним, что после технических работ 6 сентября в работе городских порталов и сервисов Петербурга, в том числе системы оплаты парковки, регулярно происходят сбои. Утром 11 сентября платные парковки работали в тестовом режиме, затем работа систем была восстановлена, но, как оказалось, сделать это удалось ненадолго. «Фонтанка» рассказывала, что делать, если не удалось оплатить парковку в Петербурге.

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